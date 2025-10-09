Murió Miguel Ángel Russo: Leandro Gracián y “Pitu” Barrientos despidieron al entrenador con emoción

(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) La noticia de su muerte sacudió a todo el ambiente futbolero, donde se multiplican los mensajes de despedida hacia uno de los entrenadores más queridos del país.

Uno de los más sentidos llegó desde Puerto Madryn, donde Leandro “Tano” Gracián , actual entrenador de Deportivo Madryn, le dedicó un mensaje lleno de cariño y gratitud. El exenganche fue dirigido por Russo tanto en Vélez Sarsfield —club en el que debutó profesionalmente— como en Boca Juniors.

“Gracias, Miguel. Crecí mucho a tu lado. Me quedo con tus enseñanzas, las risas y alegrías que compartimos. Mis condolencias para su familia. Que Dios te reciba. ¡Descansa en paz!”, escribió Gracián en sus redes sociales junto a una foto recibiendo indicaciones de su entrenador.

Otro que también lo recordó fue el comodorense Pablo César “Pitu” Barrientos , quien fue dirigido por Russo durante su etapa en San Lorenzo de Almagro. El exfutbolista de la Selección Argentina publicó una imagen junto al DT con un breve pero sentido mensaje: “Que descanses en paz, Miguel”, escribió el Pitu, acompañando la foto con un emoji de corazón.

Russo fue un referente indiscutido del fútbol argentino, campeón de la Copa Libertadores 2007 con Boca, del Campeonato Clausura 2005 con Vélez y de la Copa de la Liga 2023 con Rosario Central, entre otros logros.

Más allá de los títulos, fue un técnico que marcó a generaciones de futbolistas por su calidad humana, su forma de liderazgo y su profundo respeto por el juego.