Murió el piloto Hugo Millán de 14 años luego de un grave accidente

El mundo del motociclismo está de luto luego de confirmarse la trágica muerte del joven piloto español Hugo Millán. El corredor de tan solo 14 años perdió la vida a causa de las heridas que sufrió en un accidente que ocurrió en la carrera de la European Talent Cup que se corrió este domingo en el circuito de MotorLand Aragón.

Según relatan medios especializados, Millán sufrió una caída de su moto cuando faltaban 13 vueltas para el final de la carrera. Por detrás venía el polaco Milan Leon Pawelec, quien no pudo esquivar al español y terminó atropellándolo mientras trataba de salir de caminando de la pista. Inmediatamente se dispuso la bandera roja y una ambulancia se dirigió hacia el lugar donde estaba el joven nacido en Huelva para brindarle asistencia médica.

Millán fue trasladado en helicóptero al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, pero los médicos no pudieron salvarle la vida y falleció a causa de las graves heridas que sufrió en el accidente en pista. La noticia conmocionó al mundo del motociclismo y generó una ola de condolencias y de mensajes de dolor en las redes sociales.

“Lamentamos y nos entristece el fallecimiento de Hugo Millán. Queremos mandarle todo nuestro amor y respeto a su familia, amigos y equipo. Maneja en paz, Hugo”, expresó en sus redes sociales la cuenta del Moto GP, la máxima categoría del motociclismo mundial. En tanto que FIM CEV Repsol, la competencia en el marco de la cual se corre la categoría en la que participaba el joven español, señaló: “Estamos profundamente tristes de anunciar que Hugo Millán ha sucumbida a las heridas que sufrió luego del accidente en la carrera. Enviamos todos nuestro amor y respaldo a su familia, equipos y seres queridos. Te extrañaremos, Hugo”.

Tal como informó Infobae, Hugo Millán había nacido en Huelva, el 13 de noviembre de 2006. Sus inicios en el motociclismo habían sido en la escuela Cuna de Campeones, que funciona en el circuito Ricardo Tormo de Valencia. Tras su paso por las categorías más pequeñas llegó hasta la European Talent Cup, certamen en el que marchaba segundo en la clasificación general hasta el momento de su trágico deceso.

El jovencito de Huelva, una de las máximas promesas del motociclismo europeo, era muy activo en las redes sociales y en sus últimas horas había hecho un posteo en su cuenta de Instagram en el cual mostraba su ilusión por la carrera del domingo en Aragón. “We are ready for tomorrow (estamos listos para mañana)”, escribió en una publicación que por estas horas se ha llenado de comentarios de dolor de sus amigos y de fanáticos de las carreras de motos de todo el mundo.