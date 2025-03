George Foreman, reconocido boxeador estadounidense y dos veces campeón mundial en la categoría de pesos pesados, así como medalla de oro olímpica, falleció este viernes a los 76 años, según un comunicado emitido por su familia en redes sociales.

Foreman, un ícono del boxeo, dejó un legado imborrable en el deporte, conocido por su impresionante fuerza y habilidades en el ring, así como por su posterior carrera como empresario y personalidad mediática.

“Con profundo pesar, anunciamos el fallecimiento de nuestro querido George Foreman Sr., quien falleció en paz el 21 de marzo, rodeado por sus seres queridos”, escribió la familia del ex campeón, en un mensaje en el que destacaron también su rol fuera del ring: “Un predicador devoto, un marido ejemplar, un padre amoroso, y un abuelo y bisabuelo orgulloso”.

Foreman fue una de las grandes figuras del boxeo mundial entre las décadas del 60 y del 90. En 1968 se consagró campeón olímpico en los Juegos de México y luego desarrolló una exitosa carrera profesional en la que acumuló 76 victorias (68 por nocaut) y apenas 5 derrotas.

Fue protagonista de peleas inolvidables, como el combate ante Muhammad Ali en Zaire en 1974, conocido como "The Rumble in the Jungle", y su consagración como campeón mundial a los 45 años, en 1994, cuando venció por nocaut a Michael Moorer. Con ese triunfo se convirtió en el campeón mundial de peso pesado más veterano de la historia.

Además de su carrera deportiva, Foreman se destacó por su faceta empresarial y como predicador. Su familia pidió respeto por su privacidad en este momento y agradeció las muestras de afecto recibidas.