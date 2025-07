(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) La noticia golpeó con la fuerza de un nocaut y fue la muerte de Alejandra “Locomotora” Oliveras, una leyenda del boxeo argentino, campeona mundial en seis ocasiones y símbolo de lucha, humildad y superación.

Su partida dejó una huella de tristeza en el ambiente del deporte, pero también de respeto y admiración por todo lo que representó.

Uno de los primeros en expresarse fue el nacido en Caleta Olivia, Jorge “Locomotora” Castro, o el “Roña” -histórico campeón del mundo- que, con la voz entrecortada, compartió sus sentimientos a Fox Sports y la recordó como una persona auténtica, generosa y con una fuerza única.

“Con ella estuve hace quince días, en un programa de televisión. Charlamos, nos abrazamos, nos sacamos una foto... era una mina muy divertida, tenía más abrazos que yo. Tenía ese léxico de paisano, de otro lado: 'che', 'boludo', 'pelotudo'... era así, auténtica, de verdad. Pero lo más lindo es que siempre le daba aliento a todos para seguir adelante”, comenzó diciendo Castro, conmovido.

Más allá del personaje, del apodo compartido y de las apariciones públicas, Jorge resaltó lo humano, lo íntimo. “Yo siempre la quise porque era una mina que transmitía. Tenía un gran espíritu, dejaba buenos mensajes. Era divertida, pero también muy profunda”, expresó.

La conversación tomó un tono más fuerte cuando recordó la lucha de Oliveras fuera del ring. Castro no esquivó la dureza a la hora de graficar su pelea diaria en la vida.

“A mí no me gusta hablar mucho, porque después dicen que habla el ‘negro de mierda agrandado’, pero yo digo lo que siento”, lanzó con franqueza. “La Locomotora fue campeona del mundo, pero no ganó dinero con los títulos. Hace unos años andaba pidiendo una casa donde vivir. Recién después de la pandemia le dieron una. Eso te demuestra cómo fue su vida: una pelea constante".

Esa lucha, según él, no fue sólo en el cuadrilátero: “Fue una mina que le puso huevo... le puso ovarios a la vida. Salió adelante con sus dos hijos. Eso es lo que más rescato de ella, más allá de los cinturones. Me pone muy contento que haya sido así.”

Alejandra Oliveras no fue sólo una campeona: fue una mujer que desafió a la vida, que se levantó una y otra vez, que exigió el lugar que merecía y este lunes, luego de 14 días arriba del cuadrilátero de la vida, sonó la campana para el paso a la inmortalidad.