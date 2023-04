Mundial Sub 20: Por una cuestión formal, el estadio Malvinas Argentinas se llamará Mendoza

(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) Argentina se quedó con la sede del Mundial de Fútbol Sub 20 y presentó cuatro ciudades para llevar a cabo el certamen juvenil.

La Plata, Santiago del Estero, San Juan y Mendoza albergarán la competencia pero en esta última surgió una polémica en torno a su nombre.

Por pedido de FIFA, el Estadio Malvinas Argentinas deberá cambiar su nombre por el Mundial. La provincia accedió y, por ser sede, pasará a llamarse Estadio Mendoza.

Según pudo consignar TN desde fuentes de la Gobernación de Mendoza, le bajaron el tono a esta decisión: “Era una cuestión formal de FIFA, y normal en todos los lugares en los que se realizan estos eventos, utilizar el nombre de la ciudad”.

La FIFA confirmó que la Argentina será la sede del Mundial Sub 20

Además, dieron a conocer cómo serán llamados los estadios: “No es que se le cambia el nombre al estadio, ellos en las trasmisiones van a usar Estadio Ciudad de Mendoza, Estadio Ciudad de San Juan, y etc. Ellos formalmente usan los nombres de las ciudades, por el hecho de resaltar la ciudad en la que se desarrolla. No hubo una cuestión política. Es cuestión formal para el mundial y las trasmisiones. El nombre del Estadio no se cambia”.

El Mundial Sub 20 arrancará el 20 de mayo y terminará el 11 de junio. Argentina será cabeza de serie por ser organizador y compartirá el bombo 1 con Uruguay, Estados Unidos, Francia, Senegal e Italia. El bombo 2 estará integrado por Inglaterra, República de Corea, Nueva Zelanda, Brasil, Ecuador y Colombia. El bolillero 3 lo integrarán Nigeria, Uzbekistán, Japón, Irak, Honduras y Fiyi. Por último, en el 4 estarán Guatemala, República Dominicana, Gambia, Israel, Eslovaquia y Túnez.

Argentina realizará el Mundial Sub 20 de fútbol: Este lunes se anunciará oficialmente

El sorteo se realizará este viernes en Zurich, Suiza.