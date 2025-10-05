Mundial Sub-20: Argentina, con el comodorense Subiabre, ganó y se quedó con su grupo

(Por Pasta de Campeón / ADNSUR) Este sábado por la noche en Valparaíso, Argentina se quedó con el triunfo y con el grupo D de la Copa del Mundo Sub-20 Chile 2025, tras vencer por 1-0 a Italia.

El gol llegó para la Argentina por intermedio de Dylan Gorosito, con una soberbia jugada personal en la que participó el comodorense Ian Subiabre para definir ante el arquero “tano”.

Un primer tiempo en el que ambos seleccionados buscaron hacerse daño, pero sin tener la eficacia en la última acción para anotar.

Argentina tuvo secuencias e insinuaciones por medio de Alejo Sarco, así como acciones de juego colectivo con Dylan Gorosito y Maher Carrizo.

También hubo juego por medio de Álvaro Montoro y de Gianluca Prestiani, pero sin puntería. Italia, en muchos casos, apeló al juego asociado y a acciones de sus delanteros de contra, como, por ejemplo, Alvin Okoro.

Ya en el segundo tiempo, Argentina buscó por los costados, más retrasada y con juego asociado, intentar vencer la valla de los italianos, pero sin suerte.

En un encuentro parejo en acciones y, por momentos, friccionado, se produjo el ingreso del comodorense Ian Subiabre.

A los 17 minutos del complemento entró el jugador de River por Sarco y el comodorense se encargó no solo de ser punzante, sino de moverse por el frente de ataque y dar pases en juego asociado.

Pero a los 74 llegaría lo que sería el gol del triunfo. El tanto de Dylan Gorosito, en una apilada y con una definición exquisita, le dio el gol a la Argentina y el triunfo.

Argentina terminó dominando en el cierre del juego con puntos altos y un equipo albiceleste que finalizó con 9 puntos, producto de tres triunfos.

Ahora será tiempo de esperar el domingo los partidos de la jornada y una certeza: Argentina jugará el miércoles, pero espera rival.

De acuerdo con las posiciones, podría enfrentar a un rival del grupo B (Corea del Sur); del E (Colombia, Noruega o Nigeria) o del F (Francia o Sudáfrica).