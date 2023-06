Muchachos, nos volvimos a desilusionar: se suspendió el Mundial de Sexo por "escenas muy graves"

El Mundial de Sexo ha sido tema de controversia recientemente. La Federación Sueca de Sexo promovió esta iniciativa con la intención de establecer el sexo como una disciplina deportiva legítima. Se había planificado cuidadosamente el evento, con participantes de diferentes países europeos, jueces, cámaras para transmitir el evento en vivo y las 16 pruebas a realizar. Desafortunadamente, no todo salió según lo planeado.

En Suecia se estableció una Federación que se encargó de organizar una competencia, sin embargo, durante el proceso surgieron problemas de desorganización, conflictos e incluso agresiones. Una de las participantes se refirió a la situación como "una verdadera pesadilla".

El Campeonato de Sexo 'murió' antes de comenzar. En su entrevista para 'Mundo Deportivo', la representante española para el campeonato, Selva Lapiedra, explicó los motivos por los que se acabó cancelando. “Nos fuimos un poco decepcionados, con mal sabor de boca. Ha sido todo desde el principio muy caótico. No funcionaba nada, ni cámaras, ni jueces, ni el tema de la salud médica”.

Según remarcó, la primera anomalía se detectó el día del debut cuando la retransmisión en vivo se retrasó y en consecuencia se cambió todo para el día siguiente. Pero el viernes tampoco se pudo ver nada y la justificación se vinculó a los "problemas técnicos". "Cada día atacaban un montón la página web, las actividades no estaban organizadas, los jueces que deberían haber estado no estaban... En definitiva, había cero organización", comenzó en diálogo con "ElPlural".

Además de los evidentes problemas con los que se encontraron, una de las participantes, Talia Mint, sufrió un intento de agresión por parte del organizador del evento. Por si fuera poco, muchos tacharon a los participantes de "drogadictos" y "alcohólicos", asegurando que habían consumido mientras estaban en la casa donde se llevaban a cabo las grabaciones.

"Las condiciones de vida en el estudio no se adecuaban a un grupo de nuestro tamaño. Sin acceso a aire fresco y con una ventilación pobre, los espacios eran poco saludables e incómodos. La ausencia de agua caliente los primeros días impedía la higiene básica. Los dormitorios no estaban bien equipados. La falta de persianas, sumada al amanecer temprano de Suecia, no nos dejaba descansar", reclaman.

