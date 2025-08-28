(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) La carrera de Lucas Blondel atraviesa un momento decisivo. El defensor, que supo brillar en Boca Juniors, hoy se encuentra relegado y sin minutos en el equipo de Miguel Ángel Russo.

Esta situación genera incertidumbre no solo sobre su futuro en el club argentino, sino también en la Selección de Suiza, que podría prescindir de él en sus próximos compromisos.

A punto de cumplir 29 años, Blondel sufrió una lesión ligamentaria en el mejor tramo de su rendimiento con la camiseta azul y oro, algo que condicionó su continuidad en el equipo titular. Actualmente, Russo prefiere a Juan Barinaga y Luis Advíncula para la zona defensiva, dejando al exTigre fuera de las citaciones habituales. Ante esta situación, Morena Beltrán habló sobre la situación de su pareja en ESPN y le tiró un palo al entrenador y a Riquelme. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLICK ACÁ