Huracán de Comodoro, que actualmente se encuentra quinto en la tabla del torneo local que lidera CAI y sin posibilidades de pelear el campeonato, ya pone la mirada en lo que resta del año. Su entrenador, Jorge Montesino dejó en claro que el club está enfocado en un nuevo desafío: el Torneo Regional Federal Amateur 2025/26.

“Hace 10 días atrás hablé con los directivos, hablamos el tema del Regional, el tema refuerzos, así que bueno, esa fue la última charla que tuve con los directivos, hace 10 días atrás, ya planificando cómo vamos a encarar el regional. Huracán va a pedir la licencia para participar, hablamos de los refuerzos, hablamos en qué tiempo tienen que llegar para poder armar el equipo, poder competir bien, así que eso es lo que te puedo decir de lo último que he hablado con los directivos hace 10 días atrás”, comentó el experimentado entrenador en diálogo con Pasta de Campeón.

Algunos rumores en la semana hablaban de un cambio en Huracán , pero el entrenador trabaja tranquilo y más luego de mantener una reunión con la comisión directiva. En ese sentido remarcó que "hablamos, planificamos de qué manera vamos a encarar el regional que comienza en octubre, o sea que estamos hablando de acá a tres meses. Si después los directivos, la semana pasada, en estos días han cambiado lo que vamos planificando y se lo dijeron, no sé a quién, por lo menos a mí, no me lo transmitieron, a mí no me han expresado nada, a mí no me han dicho”, explicó.

El ex entrenador de Deportivo Roca solo piensa en el armado del plantel, y más teniendo en cuenta que quedan poco más de dos meses para que comience el Regional. “Yo la verdad, lo que te puedo transmitir es lo que hablé hace 10 días atrás con los directivos de Huracán, hablando del regional, cómo lo vamos a encarar, la cantidad de jugadores que se necesitan, qué fecha tienen que llegar para poder trabajar y poder armar el equipo para la competencia, o sea, eso es lo último que hablé con los directivos de Huracán”, destacó.

LOS REFUERZOS Y LA COMPARACIÓN CON NEWBERY Y LA CAI

Por último, y cómo Montesino habló del tema refuerzos se le consultó sobre cuántos jugadores necesitas para el regional y en qué puestos. “Sí, nosotros al tener un plantel corto para la liga local, estamos hablando que mínimo necesitamos 10 jugadores , el mínimo son 10 jugadores para participar del regional, por lo menos para competir", apuntó.

"Obvio que con el tiempo necesario para poder trabajar con el equipo, para poder ensamblarlo y para poder competir con los equipos de la ciudad que se armaron en enero, porque no tenemos que obviar que tanto CAI como Newbery, ellos armaron el plantel pensando en el regional en enero, incorporaron ahora, cuando se abrió el libro de pases, incorporaron tres jugadores más. Ellos ya vienen con una base importante pensando en el regional, nosotros nos tenemos que armar de cero”, concluyó.