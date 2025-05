La secretaría del club Tiro Federal tiene la puerta abierta, y hay cuatro dirigentes ordenando algunas cosas. En el fondo, Héctor Saavedra (vicepresidente segundo) y Leonardo Bustos (primer vocal titular) limpian trofeos y los reacomodan en las vitrinas, mientras la protesorera Karina Bustos ordena datos en la computadora.

Mónica Salinas, flamante presidenta del club Tiro Federal, está a cargo del mate. La asamblea llevada a cabo el miércoles 30 de abril la eligió a mano alzada y de ahora en más es la máxima dirigente del club Tiro Federal que hoy cumple 108 años de vida.

El predio tiene estacionado apenas siete autos, y en la cancha principal entrenan las formativas. Ya no se siente el clima caldeado de semanas atrás donde había mucha gente queriendo empadronarse para tener voz y voto en la asamblea que finalmente tuvo 49 socios habilitados para elegir al sucesor de Carlos Augustacci.

Mónica convida el primer mate PDC que visitó el club y luego de pedir disculpas porque la asamblea fue solo para socios habilitados, cuenta detalles de lo vivido el último día hábil de abril en el club. “La asamblea fue tranquila, al final vinieron 36 de los 49 socios habilitados, algunos por viaje u otros compromisos no pudieron venir, pero si con gente de la IGJ que controló todo y se desarrolló con normalidad. Fueron poco más de 40 días complicados. Hicimos todo lo que nos dijo la IGJ, hubo un asesoramiento con un abogado también", explicó la dirigente que atravezó un proceso de reorganización en el 2012 cuando se comenzó reacomodar el club que no tenía los papeles en regla.

"Para mí, quedar como presidente es un orgullo. Mi papá (Domingo Orlando Salinas) fue presidente, mi abuelo (Domingo Eusebio) también estuvo como dirigente, no se si estuvo como vice o presidente, y mi marido (Carlos) estuvo muchso años, y seguimos con eso. Es muy lindo que el apellido Salinas siga en el club”, confiesa Mónica en el inicio de una charla que siguió cuando el micrófono se apagó.

Siempre estuvo colaborando en Tiro Federal, a la par del ahora expresidente Carlos Augustacci, y afirma que todo seguirá de la misma manera. “Acá hay que hacer de todo. El título no me afecta ni me condiciona para nada. Yo voy a estar acá para lo que sea necesario, desde dar una mano en el buffette hasta seguir llevándome los juegos de camisetas para lavarlos en mi casa”, asegura.

FESTEJO SENCILLO POR 108 AÑOS DE VIDA

Hoy, el club Tiro Federal cumple un nuevo aniversario. Hoy se celebran 108 años de vida, y en este cambio de nombres en la dirigencia, Mónica Salinas entiende que todo seguirá igual y que ya vendrán tiempos para hacer un gran festejo.

“Algún día vamos a poder hacer una fiesta grande, pero seguro habrá varios tortitas, jugo para los chicos de las formativas, acá en el club, algo muy sencillo”, explicó.

Mónica entiende que hay que seguir trabajando por el club. “En los últimos años, yo estuve colaborando con la gestión de mi marido y vamos a seguir por esa línea. Para hacer hay muchas cosas, muchas obras. Hay algunas chicas, y otras que llevarán mucho más. Pero sin dudas, arreglar el salón es lo principal. La lluvia del 2017 lo arruinó mucho, y sería muy lindo poder recuperarlo”, confesó la flamante presidenta de Tiro Federal.