La baja sensible de Croacia a horas del partido ante Argentina por las semifinales de Qatar 2022

Después de un comienzo errático ante Arabia Saudita, el equipo de Lionel Scaloni encontró una estabilidad, un cambio de estrategia y mostró la capacidad de levantarse ante cada golpe que le tocó vivir en el torneo.

La posibilidad de rearmarse después de las caídas y, sobre todo, la actitud luego del empate en el minuto 100 ante Países Bajos que parecía derrumbar al equipo son muestras claras de lo más importante que tiene el campeón de la Copa América. En esta búsqueda, el seleccionado que cumplió el primer objetivo de disputar siete partidos en el Mundial, aora irá por una nueva meta: instalarse en la definición del próximo domingo.

Tras la derrota ante Arabia Saudita, la Selección Argentina encadenó triunfos ante México (2-0), Polonia (2-0), Australia (2-1) y Países Bajos por penales en una llave de cuartos que terminó con tumultos por tensiones previas y provocaciones durante un juego mal dirigido por el español Antonio Mateu Lahoz.

La última vez que el conjunto nacional disputó una semifinal de Copa del Mundo fue en el año 2014, en aquel entonces, el equipo que dirigía Alejandro Sabella venció -también- a Países Bajos por penales con una gran actuación de Sergio "Chiquito" Romero.

El partido que comenzará a las 16 con transmisión de la TV Pública, TyC Sports y DSports estará arbitrado por el italiano Daniel Orsato, que volverá a dirigir al conjunto "albiceleste" tras la victoria ante México (2-0) en ese mismo escenario por la segunda fecha del Grupo C.

De cara a este partido, Lionel Scaloni pudo recuperar -casi de forma completa- a dos de sus jugadores claves: Ángel Di María y Rodrigo De Paul. El ex Rosario Central podría ser uno de los futbolistas que ingrese al equipo para ser titular después de haber estado lesionado tras el partido ante Polonia. Por su parte, De Paul estaría dentro de los once titulares a pesar de arrastrar una molestia que no lo tiene al 100%. Sin embargo, tal cual se notó en el partido ante Países Bajos, la falta del exfutbolista de Racing revela una caída en la dinámica en mitad de cancha.

FORMACIÓN CONFIRMADA:

Posible formación: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Leandro Paredes, Julián Álvarez y Lionel Messi.