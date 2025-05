Millar confirmó que Comodoro Rivadavia no jugará la Copa País: "No podemos afrontarlo"

La Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia no disputará la próxima edición de la Copa País . Así lo confirmó su presidente, Héctor Millar, a Pasta de Campeón luego de mantener reuniones con los dirigentes de los clubes afiliados y evaluar el contexto deportivo y económico que atraviesan.

“Hablamos con los responsables máximos de los clubes, planteamos lo de la Copa País. Muchos manifestaron que está complicada la cesión de los jugadores, muchos se están jugando el ascenso o el campeonato. Esto enmarcado en una situación económica donde no existe ningún aporte para que este torneo se desarrolle. Por eso, en un 99%, no estaríamos participando. ”

Millar aseguró que la decisión fue tomada de manera consensuada y se comunicará oficialmente a la Asociación del Fútbol Argentino. “El contexto económico no nos permite cumplir con la fecha en que está estipulado. En la última reunión, la decisión fue no jugarla. Lo vamos a estar oficializando a AFA. Los costos son muchísimos, ya que tenemos que viajar a varios lugares a jugar”, detalló.

Repudio: despidieron al empleado que filtró la foto de Maradona muerto

“En la última reunión, la decisión fue no jugarla. Lo vamos a estar oficializando a AFA. Los costos son muchísimos, ya que tenemos que viajar a varios lugares a jugar”.

El dirigente fue enfático al señalar que no hubo ningún respaldo económico por parte de organismos municipales, provinciales ni de AFA. “No existió el aporte económico de ningún órgano, ni municipal ni provincial, y mucho menos de AFA, y por eso no podemos afrontar este torneo. Los propios jugadores no están dispuestos a perder días laborales tampoco. Hay que viajar, cubrir alojamientos, almuerzos, traslados. La Liga, al día de hoy, no recibió ni un aporte. Todo lo venimos haciendo con la administración propia, incluso los arbitrajes.”

Mariano Closs habló de Milei en ESPN y dejó a todos en shock: "Nos va a llevar..."

Millar también se refirió a las gestiones que mantiene con el Gobierno Provincial para garantizar los operativos de seguridad en los partidos, un gasto que golpea fuertemente las finanzas de los clubes. “ Con Provincia venimos hablando con el Gobernador, y está encaminado para las coberturas de seguridad. Eso implica el 50% de los costos de los clubes, que están pidiendo 5 o 6 policías, y es un gasto enorme .”

Por otro lado, el presidente de la Liga se mostró sorprendido por la supuesta firma de un aporte para arbitrajes de formativas prevista para este viernes. “Antes había un aporte por parte del Ente para los arbitrajes. Hoy me veo sorprendido porque dicen que el viernes hay firma de un aporte para la Liga. Como no nos han circulado el acuerdo ni el importe, tampoco ninguna documentación como para ver si es viable para las dos partes, nosotros el viernes no vamos a concurrir.”

Morena Beltrán cometió un insólito error y le confesó al Pollo Vignolo de qué club es hincha

Por último, aclaró: “Es como que yo te invite a firmar algo que no sabés qué es. Y quiero dejar en claro que no está en duda la realización de los arbitrajes este fin de semana.”