(Pasta de Campeón / ADNSUR) - De extracción petrolera y sindical, Héctor Millar es el actual presidente de Petrominera, la empresa de capitales mixtos del gobierno provincial, y ahora quiere ser el próximo presidente de General Saavedra.

Millar vive en el barrio y se acercó al club por sus hijos, quienes hicieron Divisiones Inferiores en el parque.

Este jueves él dirigente dialogó con PDC y contó cómo surgió la posibilidad de encabezar la lista oficialista, los objetivos y las cuentas pendientes.

“¿Cómo nace esta posibilidad de encabezar la lista del oficialismo para General Saavedra?”

“Nace después de un trabajo que se viene llevando hace un tiempo con un grupo de padres y colaboradores que estamos en la vida cotidiana de la inclusión. Después de mucho tiempo de trabajo, de sacrificio y de proyectos para el club, surge esta posibilidad que es ni más ni menos, no es un pedido puntual de quienes están en el día a día en la guía institucional del club. De que encabece la lista esta para las nuevas elecciones del próximo sábado así a punto de la institución”.

“¿Cuál es la idea de trabajo que tienen para esta nueva gestión en caso de que sean elegidos?”.

“Mucha gente joven, entre 30-40 años, algunos de ellos son jugadores del club, otros participan de la vida cotidiana; tienen direcciones formativas, desarrollo día a día del club, nosotros no es que estamos en busca de algo. Para nosotros es buscar la continuidad de lo que venimos llevando adelante sin ser comisión pero con mucho sacrificio, lo venimos haciendo. Y tomamos la enorme decisión y responsabilidad de que el club se mantenga y permanezca participando en el torneo con todas las divisiones formativas”.

“Hace muy poco tiempo tuvimos un incendio en el quincho, que fue restaurado completamente y todo con este grupo de padres que hoy queremos formalizar lo que va a ser la comisión directiva a través del mandato de la asamblea, que pueda darse o no, y otra vista con las mismas intenciones”.

“Venimos conversando seriamente y después de la normalización a la institución, tenemos compromiso con la cancha de césped sintético que es algo que venimos trabajando hace muchísimo tiempo. Venimos trabajando para continuar con el cerramiento de la institución. Hace muy poquito la elaboramos un gimnasio chiquito con cintas y máquinas nuevas también. Venimos desarrollando distintas actividades y lo importante es no descuidar nuestro objetivo principal que es que el club tenga todas las divisiones formativas, que no es poca cosa, teniendo en cuenta la adversidades en que se encuentran lo clubes. Nosotros gracias a Dios las tenemos todas, inclusive fútbol femenino e incluso estamos armando la Prenovena. Entonces eso nos pone muy contentos, pero indudablemente sabemos que tenemos un enorme desafío por delante y lo que no es menor ordenar toda la parte administrativa del club.

