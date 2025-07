Milena Maciorowski tiene 25 años, es de Puerto Madryn y acaba de cumplir un sueño que empezó en el patio de su casa: clasificó al Mundial de Calistenia que se realizará este 25 de julio en Querétaro, México. Tras lograr el primer puesto en el campeonato sudamericano Southside Calisthenics, Milena ganó su pase directo al certamen internacional, y ahora busca apoyo para poder costear el viaje en tiempo récord.

Con apenas 26 días entre una competencia y otra, la joven atleta lanzó una rifa con más de 20 premios, entre ellos tatuajes, excursiones, noches de alojamiento y actividades en Puerto Madryn. El sorteo será el jueves 17 de julio. Además, planea dar un taller de parada de manos (“handstand”) en la ciudad para seguir recaudando fondos.

“Estoy re emocionada porque es un sueño que estoy cumpliendo. Es algo que me propuse y lo logré. Ahora me falta estar allá y darlo todo por mi país”, cuenta Milena en uno de los videos que publicó para convocar a la comunidad a colaborar.

Milena entrena hace casi cuatro años. Aunque comenzó en su casa sin saber que lo que hacía se llamaba calistenia, en septiembre de 2020 conoció el gimnasio Primal Fit, en Madryn, y ahí empezó a entrenar dos veces por semana.

“Me gustaba todo lo que hacía, era muy divertido, y me enfoqué en seguir entrenando. Empecé a competir en la zona y conocí a chicas de Trelew y otros gimnasios. Ahí empezó este camino de querer avanzar y seguir creciendo”, relata.

De todas las disciplinas deportivas, lo que más la atrapó de la calistenia fue su versatilidad: “La podés practicar en cualquier lugar, no necesitás máquinas. Además, me siento fuerte, habilidosa, y he logrado objetivos estéticos pero también mejorar mi salud física y mental”.

Su crecimiento fue constante. En noviembre del año pasado decidió prepararse a conciencia para el Sudamericano con el acompañamiento de Joaquín Gómez, su coach, campeón nacional y participante del mismo Mundial en 2024. Con entrenamientos de casi cuatro horas diarias, seis días a la semana, Milena avanzó en fuerza, resistencia y técnica.

El resultado no se hizo esperar: logró el primer puesto en la Southside Calisthenics, una competencia internacional con participantes de toda Latinoamérica. Gracias a eso, clasificó al Mundial de Calistenia, llamado Califest, que se realizará los días 25, 26 y 27 de julio en México.

“Mi objetivo en el Sudamericano era disfrutar y demostrar todo lo que había entrenado. Me enfoqué en eso y me fue increíble. Ahora tengo que llegar a Querétaro y estoy haciendo todo lo posible”, expresa.

Además del apoyo de su entorno y de mensajes de aliento desde distintos puntos del país, Milena recibió ayuda económica por parte del Municipio de Puerto Madryn, y espera seguir sumando respaldo a través de la rifa y de sus talleres.

REPRESENTAR A LA CIUDAD Y MOTIVAR A OTRAS MUJERES

“Para mí es un sueño representar a la ciudad y a la Argentina. Quise llegar hasta esta instancia también para motivar a las mujeres a seguir entrenando, compitiendo, y creciendo en esta disciplina”, asegura.

Además, señala la importancia de fomentar la calistenia localmente: “Acá tenemos un parque de calistenia en la playa, que fue hecho con materiales reciclados. Estaría buenísimo que se mejore y que se hagan más en distintos puntos de la ciudad. Así más gente se suma al deporte, que es salud, disciplina y buenos hábitos”.

A pesar del sacrificio económico que implicó dejar su trabajo para dedicarse de lleno a la preparación, Milena mantiene una actitud positiva: “Me está costando juntar los fondos, como a todos en esta situación económica, pero tengo fe de que lo voy a lograr”.

Hasta el momento, su rifa solidaria reúne más de 20 premios, entre ellos una estadía en Puerto Madryn, salidas de avistaje de ballenas, tatuajes y experiencias que ofrecieron amigxs, emprendimientos y comerciantes que se sumaron a la causa.

Quienes deseen colaborar, adquirir números de la rifa o participar del taller de handstand, pueden hacerlo a través de las redes sociales de Milena, donde comparte sus avances, agradecimientos y novedades sobre su preparación.

Con fuerza, perseverancia y la ayuda colectiva, Milena sueña en grande. Y aunque su entrenamiento empezó en el patio de su casa, su próximo desafío será compartir escenario con los mejores atletas del mundo.