Miguel Otero: “Vamos a trabajar para alcanzar la máxima categoría del Top Race V6”

Otero, quien integró el equipo de JLS Motorsport-Corsi Sport, marcó un tiempo de 28’58”238/1000 en la última fecha en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Quedó en la 12° posición a 40’981/1000 del ganador que fue Agustín Tambascio (Mercedes Benz).

En este marco, explicó: “Tuvimos una rotura en el acelerador que nos dejó fuera de la serie. Por eso largamos últimos en la final, en el puesto 18. Veníamos cuartos, y por un error mío queriendo hacer una maniobra para subir al podio, termino pasando de largo y perdiendo las chances de terminar el año de la mejor forma”, sostuvo en su análisis.

En el arranque del campeonato, en su carrera debut en Buenos Aires, metió podio quedando 2º en el “Oscar y Juan Gálvez”. “En total metimos cuatro podios a lo largo del año. Veníamos muy bien, ya que fue durante las primeras cinco carreras, peleando la punta del campeonato. Después la suerte comenzó a jugar un poco en contra y eso es parte del automovilismo, y no tuvimos la siguiente mitad de año que esperábamos pero no dejamos de dar pelea fecha a fecha”, manifestó el joven corredor de 21 años.

Miguel Otero cierra la temporada del TR Series en Concepción del Uruguay

Al respecto, Otero reconoce que su desempeño no podría ser posible sin el acompañamiento de su familia y los sponsors que lo representan. “Todo esto es en gran parte por el apoyo de todos mis sponsors. Si no fuera por ellos, hoy no podría correr las carreras. Agradecido también con toda la presidencia del Top Race que me ha brindado una mano muy grande y al Municipio a través de “Vivamos Comodoro”, que me ayuda a que siga creciendo en esto”, remarcó.

En este sentido, detalló: “Siempre que alguien corre a nivel nacional representando a la ciudad y la provincia, que lo reconozcan apoyándolo carrera a carrera realmente no tiene precio. Uno intenta hacerlo de la mejor forma y que lo reconozcan con su respaldo es más que valorable”, continuó.

La última fecha de Otero en el TR Series no fue lo esperado

Este lunes, el comodorense estuvo probando un TR V6 con el mismo equipo que corrió este año. “La prueba fue muy positiva, hicimos tiempos muy buenos. Nos volvimos a Comodoro muy contentos con esa prueba y ahora habrá que trabajar en el presupuesto para tratar el año que viene subir a la máxima categoría del Top Race”, señaló.

“Intentaremos acomodar todo en este cierre de año para arrancar en enero a armar todo. Vamos a trabajar para alcanzar este objetivo, que no es poca cosa. Seguiremos apostando a esto que nos gusta tanto con mi familia y sueño con el día de mañana poder traer el auto a la ciudad para dar una vuelta con toda la gente que nos apoya”, concluyó “Migue”.