En un costado del Autódromo General San Martín se siente el olor a cubiertas quemadas, las palmas de los fanáticos que se acercaron al trazado, el rugir del viento y los gritos de los protagonistas que aquel 10 de diciembre de 1978 vieron como Juan María Traverso se llevaba la corona de laureles y la consagración como Campeón del Turismo Carretera por sobre Héctor Gradassi.

Sin embargo, como dice el tema de "Fito" Páez, Brillante sobre el Mic, "Hay recuerdos que no voy a borrar personas que no voy a olvidar hay aromas que me quiero llevar".