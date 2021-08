En medio de sus vacaciones Lionel Messi se reunió con sus amigos y actuales jugadores del París Saint-Germain (PSG): Ángel Di María, Neymar, Leandro Paredes, Marco Verratti. Todos coincidieron en una playa de Ibiza sin imaginarse que pocos días después podían convertirse en compañeros de equipo.

Lo cierto es que esto mismo le preguntaron a Messi en conferencia de prensa, algo que contestó con absoluta sinceridad: “Es una boludez”.

“La foto en Ibiza con los jugadores del PSG es una boludez, te lo explico. Me iba a juntar con Di María y Paredes, ya lo dijimos. Íbamos a pasar la noche. Me llama Ney y me dijo estoy en Ibiza vamos a vernos. Ahí nos juntamos todos, estaba Verratti también. Me dijeron que fuera a París, fue todo de broma, una casualidad y una foto a la que se le dio más cancha de la que tiene”, afirmó Messi en medio de la conferencia de prensa en la que le dijo adiós al Barcelona.