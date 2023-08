Messi debuta esta noche en la MLS: horario y tv

Lionel Messi volverá a las canchas este sábado por la noche en el cruce de la primera fecha de la Major League Soccer entre el New York Red Bull y el Inter de Miami.

Será la tercera competición en donde el mejor jugador del mundo debute dentro de los Estados Unidos en busca de comenzar a darle forma lo que podría transformarse en la obtención de su tercer título en el elenco que comanda David Beckham.

El partido se jugará a partir de las 20:30 en horario de Argentina en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, un estadio de 25.000 asientos que estarán ocupados para presenciar el estreno del campeón mundial que revolucionó el fútbol de Estados Unidos desde su debut oficial, el 21 de julio.

¿Debuta "Toto" junto a Messi? Martino mete mano en el once del Inter Miami para la US Open Cup

Messi lleva disputados ocho partidos en Inter Miami, en los que anotó una decena de goles y ganó el título de la Leagues Cup tras vencer por penales a Nashville en la final. Por la misma vía, el último miércoles, la franquicia de la Florida avanzó a la definición de la US Open Cup luego de eliminar a Cincinnati, el equipo de mejor registro en la MLS.

En la MLS, Inter Miami no gana hace 11 partidos, desde el 13 de mayo (2-1 vs. New England), antes de la llegada de Messi, del técnico Gerardo Martino y de los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes también le aportaron brillo a la franquicia copropiedad del inglés David Beckham.