(Pasta de Campeón - ADNSUR) Matías Rima regresó al club Jorge Newbery después de 10 años y lo hizo además junto a un gol para ayudar en la victoria frente a USMA en la 1ra fecha de la Zona “B” del Torneo Oficial de la “A” 2022.

“Agradecer al Club Jorge Newbery que es mi casa, como ellos me lo dijeron y me siento parte. Estoy feliz y habían un montón de sensaciones que demandan en este club. Y después de 10 años volver a ponerme esta camiseta con estos colores no puedo pedir mas nada”, analizó el campeón del Mundo de Futsal con la Argentina.

“Vinieron mi mamá, mi señora, mis hijos, mi hermana, mi ahijado y amistades por eso no puedo pedir más nada porque me vinieron a ver y a alentar. Por eso gracias a Dios se dio el resultado positivo de arrancar con el pie derecho y pude convertir que eso es lo más lindo.”, reconoció en una charla con Pasta de Campeón.

Siempre se vuelve al primer amor: Matías Rima regresa a Jorge Newbery

Para Rima sin dudas fue un Debut soñado y el gol que marcó “suma para la confianza así qué hay que seguir entrenando y continuar pasito a pasito”.

Por último, el delantero del equipo “Aeronauta” reconoció que el cambio de un piso duro como el del futsal a uno blando como el de fútbol se notó un poco, pero el físico le ayudó a que no exista demasiada diferencia.

“Por ahí son distintas las dimensiones del campo y a mí me pasa factura por que cuesta un poco más., pero serán estas dos semanitas que me voy a poner a pleno, porque no estoy mal físicamente pero el cambio de piso influye mucho”, cerró.