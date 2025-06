Con una conferencia de prensa que estuvo cargada de emoción, gratitud y respeto mutuo, Martín Villagrán le puso punto final a su ciclo como entrenador de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, club al que llegó como un trabajador incansable y se fue como un referente absoluto del banco y de la identidad patagónica.

La escena no fue una más. No hay registros abundantes de conferencias de prensa preparadas especialmente para despedir a un entrenador en el básquet argentino. Pero esta no era una despedida cualquiera. Era el cierre de una etapa profunda, intensa y emocional para un entrenador que marcó una era en la institución.

“La verdad que cierro un ciclo hermoso en Gimnasia, cargado de emociones, de afecto, de mucho cariño, de muchísima gente a la cual estoy muy agradecido”, expresó Villagrán en diálogo con Pasta de Campeón.

Directivos, el entorno y la ciudad, Villagrán también reconoció el gesto institucional de hacer pública y formal su despedida:

NEGRO EL FUTURO: LA LLEGADA A CICLISTA OLÍMPICO

Pero, lejos de ser una despedida definitiva, la salida de Comodoro fue también la antesala de un nuevo desafío. A pocas horas de cerrar una etapa, Villagrán ya tenía abiertas las puertas de su futuro inmediato. Su destino: Ciclista Olímpico de La Banda, uno de los proyectos ambiciosos de la Liga Nacional de Básquet.

“Asumo este nuevo desafío agradecido a toda la gente de Olímpico por confiar en mi persona para encarar un nuevo proyecto. Estoy muy contento y muy ilusionado. En principio, firmé por un año, pero me gusta trabajar a largo plazo y ojalá que así sea”, reconoció.

La llegada a Santiago del Estero no fue improvisada ni acelerada. Villagrán fue claro al establecer prioridades: primero cerrar su etapa en el sur como corresponde y luego, sí, abrir las puertas a lo nuevo.

“La llegada a Olímpico se da a través del manager Eduardo Villares, que se contactó conmigo. Una vez que se dio la salida de Comodoro, donde yo ya no tenía contrato, quise hablar primero con los dirigentes de Gimnasia para cerrar esa etapa y recién ahí poder abrir esta nueva con la gente de Olímpico. Y así se hizo”.

En cuanto a lo deportivo, Villagrán ya está trabajando junto a la dirigencia santiagueña en el armado del plantel y en los objetivos para la temporada 2025 de la Liga Nacional. La meta inmediata es clara: recuperar el protagonismo perdido.

“La idea es que Olímpico se meta nuevamente en playoff, ese es el primer objetivo. Es algo que no pudieron cumplir la temporada pasada, y queremos poner al club lo más arriba posible. Ya estamos delineando cómo será todo”, explicó, anticipando que en los próximos días viajará a Santiago del Estero para comenzar a trabajar presencialmente con el equipo.

Con las energías renovadas y la experiencia forjada en la Patagonia, Martín Villagrán emprende una nueva etapa en su carrera como entrenador. Su huella en Comodoro quedará grabada en la historia de Gimnasia, pero su presente ya está enfocado en llevar a Olímpico de La Banda a los primeros planos del básquet nacional.