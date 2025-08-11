(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) Este pasado 9 de agosto, Marlene “La Frutillita” Balbuena se presentó con toda la energía y el talento que la caracteriza en Santa Cruz, dejando en alto el nombre de Comodoro Rivadavia en el evento Depredador Fight Night VII. La cita tuvo lugar en la ciudad de Río Gallegos, donde Marlene defendió con pasión y entrega a su Dojo Samurai, espacio en el que entrena con dedicación y esfuerzo.

El combate fue particularmente especial para la comodorense , quien buscaba coronarse por cuarta vez con el cinturón en la categoría Semi Pro - Flyweight, enfrentándose a una oponente formidable: Victoria Velázquez, originaria de Ushuaia. La pelea no estuvo exenta de dificultades desde antes de subir al octágono, ya que en el pesaje realizado el día viernes 8 de agosto la rival no logró llegar a la categoría establecida, excediéndose en 2 kilos sobre el límite permitido.

Sin embargo, “La Frutillita” mostró una vez más gran espíritu deportivo y determinación al aceptar la pelea pese a esta desventaja, demostrando que en ella lo que predomina es la voluntad de competir y representar a Comodoro.

El combate duró los tres rounds completos y fue un despliegue de técnica, contundencia y estrategia por parte de Marlene. Su compromiso y preparación física superaron las expectativas, dominando el enfrentamiento de principio a fin y finalmente logrando levantar las manos en señal de victoria. Esta nueva conquista la corona como campeona del título en la categoría Semi Pro del DFN, un logro que enorgullece no solo a ella, sino a todo el equipo del Dojo Samurai de Comodoro Rivadavia.

La carrera de Marlene Balbuena viene en ascenso meteórico. Su capacidad para combinar técnica, fuerza mental y una estrategia bien ajustada en cada pelea la convirtieron en un referente para muchos jóvenes del dojo.

EL NUEVO GRAN DESAFÍO DE LA FRUTILLITA BALBUENA

Pero el compromiso y los retos para “La Frutillita” no terminan con este título. Ya con la vista puesta en el futuro, Marlene comenzará la fase de preparación para su debut profesional, el cual tendrá lugar en noviembre próximo.

Este esperado salto de categoría será en el evento Ragnarok, que se realizará en la ciudad de Trelew. Allí, Marlene Balbuena se enfrentará a Tatiana Espiasse, una rival conocida y respetada en la división, presagio de un combate de alto nivel que, sin duda, marcará un antes y un después en la carrera deportiva de la peleadora comodorense.

Junto a su entrenador Axel Hernández, quien es una figura clave en el desarrollo técnico y mental de Marlene, “la Frutillita” encarará esta nueva etapa con el mismo esfuerzo y pasión que en cada pelea. La meta es clara: seguir construyendo una carrera sólida en el ámbito profesional del MMA y continuar siendo orgullo y referente para Comodoro Rivadavia, fortaleciendo así la presencia de la Patagonia en la elite de las artes marciales mixtas.