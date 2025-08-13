Los nadadores chubutenses Tomás Barrios Díaz y María Laura Guerreiro volvieron a dejar en alto el nombre de la provincia en la competencia más importante de aguas gélidas del país, asegurando su clasificación al Mundial de Finlandia 2026.

Entre el 4 y el 10 de agosto, las heladas aguas del Lago Argentino, frente al imponente Glaciar Perito Moreno, fueron el escenario de la Winter Swimming World Cup 2025, el evento más importante de la natación en aguas gélidas de Argentina.

En esta tercera edición, la temperatura del agua se mantuvo entre 3,5 y 3,9 °C, mientras que la temperatura ambiente llegó a -4 °C, convirtiéndola en la más fría de todas las realizadas hasta el momento.

La competencia reunió a más de 150 nadadores de 16 países, entre ellos Rusia, Australia, Canadá, Polonia, Inglaterra, Brasil, Colombia y Chile. Los nadadores argentinos tuvieron una destacada actuación, logrando numerosos podios y demostrando que el país está a la altura de las potencias en aguas frías del mundo.

Las pruebas se desarrollaron en cuatro jornadas, con un máximo de dos o tres carreras por día debido al alto desgaste físico que implica competir en estas condiciones extremas.

Representando a la provincia de Chubut, Tomás Barrios Díaz y María Laura Guerreiro fueron protagonistas centrales del certamen. Sus resultados, tanto en podios por categoría como en el ranking general, fueron decisivos para la clasificación al Mundial de Invierno 2026 en Oulu, Finlandia, como parte del seleccionado argentino.

Con este desempeño, Barrios y Guerreiro no solo ratifican su lugar en la élite nacional e internacional de la disciplina, sino que también consolidan a Chubut como referente de la natación en aguas gélidas, una especialidad que crece año tras año en Argentina y que vincula deporte, turismo, naturaleza y desafío personal.