(Pasta de Campeón / ADNSUR) - Sin duda es uno de los mejores defensores del fútbol de Comodoro Rivadavia. Sin embargo, hoy está libre y definiendo su futuro. Marcos Rilo, dejó recientemente Jorge Newbery; una decisión que sorprendió a muchos, pero tiene sus razones.

Este lunes, el marcador central, que jugó casi toda su carrera en la CAI, dialogó con PDC, aseguró que la razón de su salida es estrictamente económica y confirmó que aún no tiene definido su futuro.

En ese sentido, explicó: “hace un año que estaba ganando lo mismo en Newbery y mi idea era hablar con Pablo (Barrientos) para ver cuáles eran las condiciones porque quería seguir en el club. Estaba bien, estaba cómodo, pero en la charla, entre muchas cosas que se tocaron, no solamente la económica, no coincidimos en ninguna, ni en lo personal ni en lo deportivo y en lo económico tampoco, y hoy la prioridad es mi familia. Entonces le dije que me iba. Esa fue la decisión”.

Rilo confirmó que ya tuvo contacto con varios clubes de Comodoro Rivadavia. Sin embargo, todavía no tiene nada cerrado. No obstante, tal como dice, en esta etapa de su vida, siendo padre y construyendo su hogar, prioriza lo económico y el bienestar de los suyos.

Mientras aguarda definiciones, el defensor se recupera de una lesión en uno de sus tobillos, que comenzó tras el partido de ida con la Amistad, luego de un esguince que sufrió en un entrenamiento en el estadio. Con resultados en mano y un diagnóstico certero sabe que estará unas semanas fuera de las canchas, y luego volverá listo para seguir su camino. Aunque “hoy, no hay nada confirmado”, asegura.