Marcia Larrauri sufrió un terrible accidente en "El Infiernillo" cuando probaba el circuito para el Abierto Argentino

(Pasta de Campeón - ADNSUR) - La reconocida ciclista de montaña Marcia Larrauri sufrió un durísimo accidente este sábado cuando se encontraba realizando el reconocimiento de “El Infiernillo”, lugar en donde se llevará adelante el Abierto Argentino el 22/23 de febrero.

Marcia relató en su cuenta de Instagram el tremendo accidente que sufrió cuando intentó realizar un salto. La deportista comodorense confirmó que se quebró la clavícula y que además tiene costillas fisuradas y una lesión en el pulmón.

“Les cuento lo que me pasó ayer, intenté hacer un salto que no salió bien. Ni bien me caí me di cuenta que me quebré la clavícula, pero cuando me trajeron al hospital descubrieron que eso era lo de menos”, comentó.

“Tenia perforado el pulmón que estaba colapsando, me subieron al quirófano y me van a operar de la clavícula, además tengo rota dos costillas. Lamentablemente fue un duro accidente pero fue un accidente con suerte porque pudo ser mucho peor”, explicó Marcia en sus redes sociales.