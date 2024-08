El Muñeco se hará cargo del equipo a partir de este martes para preparar el partido del sábado a las 20.30 en el Monumental ante Huracán por la fecha 10 de la Liga Profesional.

Este lunes es presentado en su nuevo ciclo y en conferencia de prensa afirmó: "Gracias a todos por estar presentes acá. Tenía mucho para decir, pero quiero tratar de ser breve. Yo siempre digo lo que siento. Y ahora siento muchísima emoción. Tengo sentimientos encontrados. No hace mucho que me fui, pero parece que nunca me fui. Volver al club y recorrer el mundo River me hace sentir en casa", dijo.

"Recuperar un espíritu de club, de equipo. Recuperar las ganas de seguir construyendo. Con mi cuerpo técnico estaremos al 100% deseando que nos vayan bien a todos. Tenemos que ponernos a trabajar rápido y no mirar hacia atrás. A partir de hoy vamos a empezar a trabajar con todo el equipo.”, afirmó.

"No esperaba esta vuelta en este momento", reveló Gallardo.