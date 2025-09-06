Marcelo Agrelo se consagró en la Etapa Regular del Turismo Carretera y va por la Copa de Oro

El Turismo Carretera atraviesa su momento decisivo de la temporada 2025 y uno de los grandes protagonistas es el comodorense Marcelo “Chelo” Agrelo. El piloto del equipo Maquin Parts, al comando de un Toyota, se quedó con la Etapa Regular después de diez competencias y llegará a la Copa de Oro con grandes chances de pelear el campeonato.

Gracias a su regularidad y a los puntos acumulados, iniciará el playoff en la segunda colocación, apenas a una unidad de Agustín Canapino, quien encabeza la tabla.

La campaña de Agrelo se sostuvo sobre una notable consistencia. En cada fin de semana logró sumar puntos clave, lo que le permitió afianzarse en el campeonato desde las primeras fechas. El salto definitivo se dio en la cuarta y quinta jornadas, cuando alcanzó dos pole positions consecutivas en Toay (La Pampa) y Termas de Río Hondo (Santiago del Estero). En la pista pampeana celebró su primer podio de la temporada al finalizar en la tercera colocación, mientras que en el circuito santiagueño ganó su serie y llegó a pelear por la victoria en la final hasta el último giro, donde un toque le impidió concretar lo que hubiera sido su bautismo triunfal en la categoría.

Marcelo Agrelo, dueño de la etapa regular del TC: podio en Buenos Aires y clasificación a la Copa de Oro

Ese envión le permitió consolidarse entre los candidatos, sumando otro tercer puesto en la fecha disputada en el autódromo de Buenos Aires, resultado que terminó por asegurarle el liderazgo de la Etapa Regular. Con ese logro, Agrelo sumó los 15 puntos adicionales que otorga la categoría, vitales para arrancar con ventaja en la definición de la Copa de Oro.

Ahora el desafío cambia de escala. En las próximas cinco competencias se definirá al campeón del Turismo Carretera, y allí el piloto de Comodoro Rivadavia se presenta como uno de los grandes aspirantes. Su regularidad, la contundencia mostrada en clasificación y la capacidad de mantenerse en la pelea en cada final lo posicionan como un serio contendiente.

Repudio: despidieron al empleado que filtró la foto de Maradona muerto

Para Agrelo, el primer objetivo será alcanzar su tan buscada victoria, requisito indispensable para poder consagrarse campeón. Con ese triunfo pendiente, el piloto chubutense no oculta que sueña con luchar por el título hasta las últimas instancias y convertirse en el nuevo campeón de la categoría más popular y tradicional del automovilismo argentino.

El “Chelo” cuenta además con el respaldo del equipo Maquin Parts, una de las estructuras de mayor prestigio y rendimiento en la actualidad del TC. Con un auto competitivo y un cuerpo técnico experimentado, el piloto de Comodoro tiene las herramientas necesarias para dar el salto definitivo.