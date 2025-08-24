El Turismo Carretera vivió un cierre vibrante de la etapa regular en el mítico autódromo “Oscar y Juan Gálvez” de Buenos Aires, donde el piloto radatilense Marcelo Agrelo escribió una página inolvidable. El representante de Rada Tilly, con una gran actuación a bordo de su Toyota, finalizó tercero en pista pero se consagró como ganador de la etapa regular, asegurando su liderazgo en el ingreso a la Copa de Oro.

Agrelo, de enorme consistencia durante toda la temporada, ratificó en Buenos Aires el gran nivel que lo tuvo como protagonista en cada fecha. Su tercer puesto detrás de Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), quien se llevó la victoria, y de Christian Ledesma (Chevrolet), fue suficiente para sellar su superioridad en la tabla general con 272,5 puntos, superando nada menos que al múltiple campeón de Arrecifes.

El piloto chubutense, que desde hace años viene consolidándose en la categoría más importante del país, consiguió así un logro histórico: convertirse en el primer representante patagónico en quedarse con la fase regular del Turismo Carretera, lo que lo coloca como un serio candidato a pelear el título 2025.

La carrera tuvo momentos intensos, con Craparo liderando gran parte de la final, pero el gran golpe llegó en el relanzamiento de la vuelta 22, donde Canapino tomó la delantera y no la soltó. Sin embargo, el verdadero festejo estuvo en manos de Agrelo, quien cruzó la meta en el tercer lugar y celebró un campeonato parcial que se festeja en toda la Patagonia.

Los 12 clasificados a la Copa de Oro 2025

Marcelo Agrelo (Toyota) – 272,5 pts Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) – 258,5 pts Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) – 251,5 pts Mauricio Lambiris (Ford Mustang) – 245,5 pts Julián Santero (Ford Mustang) – 242,5 pts Germán Todino (Ford Mustang) – 222,5 pts Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) – 194 pts Otto Fritzler (Toyota) – 189 pts Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) – 186 pts Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) – 183,5 pts Mariano Werner (Ford Mustang) – 178 pts Jeremías Olmedo (Ford Mustang) – 176 pts

Con este resultado, Agrelo no solo se metió en la pelea grande del campeonato, sino que lo hizo en la pole position de la Copa de Oro, convirtiéndose en el gran referente del sur argentino dentro del automovilismo nacional.