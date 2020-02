Diego Maradona rompió el silencio y se manifestó sobre el recibimiento especial que tendrá en la cancha de Boca. Es que en la última fecha de la Superliga, Gimnasia y Esgrima La Plata visitará La Bombonera y la hinchada seguramente coreará su nombre. Y si bien Juan Román Riquelme y la dirigencia le harán un homenaje, 'Pelusa' liquidó al vicepresidente 2° y a toda la comisión directiva.

En diálogo con TyC Sports, y entrevistado por Martín Arévalo, Maradona sentenció a Riquelme: "¿Me dicen que soy hincha de Boca? Soy hincha de Boca, pero no renuncié nunca a la Selección, no falté a ningún entrenamiento en Boca. Los amigos que son 'amiguetes', no tienen idea de esto porque entraron sin estudiar".

Haciendo alusión a la renuncia de Juan Román Riquelme a la Selección Argentina cuando Diego era el entrenador, Maradona agregó: "No lo digo sólo por Riquelme, no me interesa. No me interesa que me den una plaqueta, no me interesa que me reciban. La calle dice otra cosa".