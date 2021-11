En medio de la ceremonia, hubo un homenaje a Diego Armando Maradona por su muerte, que se produjo el 25 de noviembre de 2020, donde La Pulga dijo unas palabras para recordar su memoria. También hubo reconocimiento a Gerd Müller, el goleador alemán que falleció el 15 de agosto de este año.

"Cuando me enteré del fallecimiento de él estaba en mi casa. Antes de que empiecen a salir las noticias, mi padre me escribe y me pregunta '¿viste lo de Diego?'. Yo no sabía de qué estaba hablando y me dijo que había fallecido. Sabía que no estaba bien pero no para llegar al punto de que termine falleciendo así que fue una noticia terrible", comenzó en el video algunas de las mejores jugadas de Maradona e imágenes del multitudinario velorio en Argentina.

"Conocí a Diego cuando fui al programa de él, La Noche del Diez, vino antes de arrancar, me saludó y estuvimos hablando un ratito. Fue un momento espectacular. Para mí Diego, como para todos los argentinos, era lo máximo", prosiguió Messi. "Tuve la oportunidad de convivir con él, de tenerlo como entrenador en una etapa de su vida muy buena. Disfrutaba mucho de los partidos, de los entrenamientos y del Mundial que tuvimos muchos. Fue una muy buena etapa de él y para nosotros también", concluyó.