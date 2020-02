En un video que difundió la agrupación cannábica La Semilla, Diego Armando Maradona se pronunció a favor del autocultivo de marihuana para uso medicinal, justo en momentos en el que el Gobierno nacional pretende modificar la reglamentación de la ley que regula esta cuestión y se discute si incluir o no el autocultivo.

“Apoyemos el autocultivo para que nuestros hijos vivan mejor, tengan una calidad de vida mucho mejor de la que tenemos nosotros”, dijo Maradona, vestido con ropa de Gimnasia y Esgrima La Plata, el club donde trabaja como Director Técnico.

Diego fue abordado por una integrante de La Semilla, Mónica Castillo, conocida como “La Colo”, quien llegó al astro mundial a través de su representante, Matías Morla. “Maradona se copó porque él también tiene un hijo con autismo (en referencia a Diego Fernando) y recién la mamá ahora está empezando a pensar en darle aceite", comentó a Infobae Araceli Rea, presidenta de La Semilla, quien meses atrás estuvo demorada por la Policía por cultivar para hacer aceites para su nieto.

Castillo le comentó a Maradona, quien se mostró abierto a conocer más sobre cannabis, sobre los usos y la aplicación del aceite en diversas enfermedades. “Y le dijo que a él también le vendría bien el uso para los temblores que tiene. El entiende que el autocultivo es el único medio de acceso”, agregó Rea.

La Semilla es una agrupación de las cientos que existen desde hace unos años en el país. Se formó en 2019, como una escisión de otra organización platense, Cultivo en Familia. Tiene 90 socios y, contó Rea, “se siguen sumando porque la gente necesita información”.

“Me parece que lo de Maradona sirve para visibilizar. Si bien él no tiene tanta información de la planta por ahora es mundialmente reconocido y por eso quisimos hacerlo, teniendo en cuenta los pro y las contras de la repercusión. Es Maradona. No importa lo que hizo con su vida, como no importa la vida privada de los demás, importa esta lucha”, consideró la presidenta de La Semilla.

El cambio en la reglamentación de la ley de uso medicinal del cannabis está en marcha. Así lo confirmaron tanto la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, como su par de Salud, Ginés González García. El Gobierno, junto a algunos legisladores, activistas y científicos del Conicet, estudia alternativas para mejorar el acceso de la población a la sustancia. Pero existe un consenso, al menos fuera de los ámbitos ministeriales, de que esa modificación debe incluir el autocultivo.

“Nosotras sabemos que esta es la manera de garantizar sostenibilidad y calidad en los tratamientos mientras se capacita y forma a quienes desde el Estado tendrán la función de cumplir y hacer cumplir la ley”, comentó a Infobae Valeria Salech, presidenta de Mamá Cultiva, en referencia a equipos de salud, fuerzas de seguridad, integrantes del Poder Judicial, entre otros.