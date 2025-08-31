Manchester United, contra las cuerdas: se arrepiente y vuelve a golpear la puerta del Dibu Martínez

(PASTA DE CAMPEÓN - ADNSUR) El inicio de temporada 2025/26 golpeó fuerte a un Manchester United que no logra salir de su espiral de irregularidad. Los Diablos Rojos, tras un arranque decepcionante en la Premier League y un papelón en la FA Cup, reactivaron en las últimas horas las gestiones por Emiliano “Dibu” Martínez, arquero del Aston Villa y campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022.

Semanas atrás, el nombre del ex Independiente ya había sonado en Old Trafford. Incluso, los gestos del propio Martínez en la última jornada de la temporada anterior parecieron una despedida para la afición de Villa Park. Sin embargo, el elevado salario del argentino y la falta de acuerdo entre las dirigencias enfriaron cualquier posibilidad.

