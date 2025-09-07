(PASTA DE CAMPEÓN - ADNSUR) En el Abel Sastre, Deportivo Madryn derrotó por 1-0 a Los Andes con un verdadero golazo de Diego Martínez y se quedó con la cima del Grupo A de la Primera Nacional, a falta de cuatro fechas para el cierre.

El partido comenzó con una novedad esperada: el regreso de Nazareno Solís, tras superar un desgarro. El aurinegro buscó ser protagonista desde el inicio, aunque la primera llegada fue un remate desviado de Federico Recalde.

La primera gran incidencia llegó a los 19 minutos, cuando el árbitro Joaquín Gil expulsó a Matías Gómez, el “10” visitante, por un manotazo en la cara a Solís. Con un hombre de más, Madryn intentó inclinar la cancha, pero recién en el complemento encontró la llave.

A los 2 minutos del segundo tiempo, Diego Mart��nez tomó la pelota a unos 30 metros del arco y, sin dudarlo, sacó un misil al ángulo derecho de Sebastián López. El golazo del lateral izquierdo desató la locura del pueblo aurinegro y le dio a Madryn el 1-0.

Pese a la ventaja numérica y en el marcador, Madryn no tuvo un cierre tranquilo. Los Andes, con poco, generó peligro y sobre el final casi llega al empate: primero con un gol de Mauricio Asenjo anulado por falta en ataque, y luego con un tiro de esquina en el que hasta el arquero López fue a buscar la igualdad. En la contra, Alan Silva tuvo el segundo, pero un defensor salvó en la línea.

Con sufrimiento hasta el último minuto, el equipo de Leandro Gracián festejó una victoria clave que lo deja como líder absoluto, dos puntos por encima de Atlanta. El próximo compromiso será nuevamente en casa, ante Alvarado, en un tramo decisivo para sostener el sueño del ascenso a la Primera División.

