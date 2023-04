Macri rompió el silencio, fulminó a Riquelme y aseguró que regresará a Boca: "Estoy preocupado"

(Por Pasta de Campeón/ADNSUR) Mauricio Macri brindó una entrevista y compartió su preocupación por la situación del club, asegurando que volverá a la política de Boca para volver a ser una institución solida.

“Voy a participar, sin duda, porque estoy muy preocupado por lo que pasa en el club. Se puede ganar o perder, pero Boca está por arriba de todas las personas. Boca es el que construimos juntos durante 12 años, una institución solida, fuerte y respetada en el mundo. No solo por la cantidad de títulos que ganamos, sino que además transmitíamos profesionalismo, seriedad y organización“, exclamó el empresario.

También criticó la gestión de Román. “Todo esto está en crisis con esta forma personalista que tiene Riquelme para gobernar al club a su antojo. No creo en eso, tampoco me confundo. Estoy muy preocupado por lo que pasa en el club. Riquelme le hizo daño”, sentenció el ex Presidente de la Argentina.

El picante mensaje que le mandó Alfa a Romina Uhrig tras encontrarse con Macri: "Acá está, él te va a.."

Todavía, no confirmo que puesto va a tomar en la lista de Andrés Ibarra, su candidato a ocupar el lugar de Jorge Ameal, se estima que podría ser vocalista, pero falta mucho para saber el rol que tendrá