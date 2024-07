FUTBOL Clasificatorio local de clubes SUB 15: Se suspendió Petroquímica- CAI Este jueves se completará una nueva fecha del Torneo clasificatorio local que definirá al representante de Comodoro que jugará en la siguiente instancia del Nacional de Clubes SUB 15. Petroquímica no se presentará y cedió los puntos a Comisión de Actividades Infantiles.