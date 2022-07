Así lo aseguró el periodista Rodrigo Vázquez, de Sport80 y DirecTV Uruguay en su cuenta de Twitter: informó que se cerró la operación para que el artillero se sume con un contrato hasta el Mundial de Qatar 2022, por lo que jugará la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura.

Suárez, de 35 años, emigró al fútbol europeo en 2006 y luego de no renovar su contrato con el Atlético Madrid quedó libre para poder negociar con otra entidad. En las últimas horas había sido ofrecido al Borussia Dortmund de Alemania, pero lo que no le habría convencido fue que no le aseguraban ser titular.