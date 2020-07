Desde que Luis Scola tomó la decisión de continuar al menos por un año más en Italia, todo se posicionó sobre la idea de que el objetivo principal era mantener la fortaleza física y mental de alta competencia, con el plan de llegar 100% a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

Con las especulaciones de que es pueda ser su último torneo profesional, quitando que es un hecho que se retirará de la Selección Argentina, Luifa fue claro en su mensaje respecto a ese tema y también declaró sus intenciones como nuevo jugador de Pallacanestro Varese, donde fue presentado.

"Estoy deseando jugar cinco Juegos Olímpicos, que para mí sería increíble, pero no sería la primera persona en hacerlo. Sería el primer argentino que lograría eso, pero no sería el primer basquetbolista, otros ya lo hicieron", destacó Scola que logró dos medallas: oro en Atenas 2004 y bronce en Beijing 2008.

Al respecto de los motivos que lo hicieron mantenerse en Italia, el ex NBA destacó que lo principal será mantenerse en actividad por una temporada más es para llegar con buen ritmo a la cita olímpica. "Cuando decidí que no quería jugar Euroliga, tuve que tomar una decisión. Estoy fuerte física y mentalmente para dar el 100% para un equipo, me tomó un par de semanas darme cuenta de eso".

Con presencia del presidente de la liga de baloncesto de la Serie A, Umberto Gandin, el manager de Varese, Andrea Conti y el entrenador Attilio Caja, comentó que pretende dejar en su paso por allí. "Sé que la gente espera mucho de mí, y eso es algo bueno, cuando la gente no espera nada es un problema. Es una gran responsabilidad, ahora voy a hacer lo que siempre hago: trabajar".