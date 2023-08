Durante el encuentro de ida por la Copa Libertadores entre Argentinos Juniors y el Fluminense en La Paternal, Luciano Sánchez sufrió una muy dolorosa lesión no apta para sensibles y deberá estar casi un año fuera del campo de juego.

El lateral por derecha del “Bicho” había ido a dividir una pelota con el brasileño Marcelo y este fue quien le dio un pisotón, para que la impresionante lesión ocurra instantes después, precisamente a los 11 minutos del complemento.

Según determinaron los médicos, Sánchez sufrió una luxación total de su rodilla izquierda, lo que derivará en recuperarse entre ocho y 12 meses, regresando recién el próximo año.

Marcelo terminó llorando: La escalofriante lesión de un jugador de Argentinos Juniors

Quien se refirió al tema fue el lateral brasileño que afirmó haber pisado “sin querer” a su rival. En su cuenta de Twitter, Marcelo le envió una pronta recuperación. “Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. Toda la fuerza del mundo!”, publicó el ex Real Madrid.