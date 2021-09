Luciano García, el comodorense que competirá en el Mundial de kickboxing y busca sponsors para los gastos del viaje

(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Como todo chico a Luciano le gustaban los deportes, pero a la hora de tener que elegir se quedó con el que lo apasionó. Años más tarde, a sus 19, llegaría la ratificación de su decisión con una convocatoria para formar parte del seleccionado nacional que defenderá los colores argentinos en el Mundial de la WKF.

Sobre sus comienzos, comentó: “arranqué con Karate con Molaroni a los 6 años y luego me tiré al kickboxing porque mi tío Alejandro (su actual entrenador) había empezado. Arrancamos con Darío Achaval. Después dejé un tiempo”.

“En ese lapso hice varios deportes, pero duré un poco más en fútbol. Jugué en Nueva Generación y llegué a reserva. A la vez entrenaba kick así que cuando me dijeron que salió la oportunidad de pelear ni dudé y dejé enseguida fútbol. De ahí ya me quedó el gusto de las piñas y sigo hasta ahora”, agregó.

A competir comenzó a los 13 años, fue campeón patagónico juvenil y el año pasado no pudo pelear por el título argentino K-Box por la pandemia. Siempre predispuesto a dar batalla, ha peleado en Puerto Madryn, Las Heras, Caleta Olivia, Neuquén, Bariloche y Buenos Aires. Cuenta con un record de 19 peleas: 10 ganadas (3KOs), 5 perdidas y 4 empatadas. Anécdotas muchas, pero recuerda una que lo marcó, justamente una de sus últimos combates.

“Hacia la pelea de fondo y todos mis compañeros del Team que venían cerrando eventos, perdían. Quedaba la última que era la mía y mis tíos me hicieron la cabeza porque veníamos mal. Que yo tenía que salir con todo, que no podía perder. Por suerte terminé ganando por knock out en el segundo round así que salimos todos abrazados emocionados (risas)”, rememoró.

Hace unos días, García ya encaró viaje a Buenos Aires para finalizar de ultimar detalles en la sede central del Dojo “Serpiente”. En Comodoro los últimos meses estuvo haciendo doble y hasta triple turno para llegar de la mejor forma antes de partir a Buenos Aires. De su preparación, contó: “entrené con el gabinete metodológico fuerza y preparación. “Toto” Campos me ayudó mucho. Estuvimos sacando fuerza, porque queremos estar bien fuertes y rápidos. Con Ale (“Jano” Mellado”) trabajamos mucho movimiento de piernas. Hace dos meses no paro. Son los esfuerzos que conlleva el deporte”.

“Con la fecha que se acerca más ansioso. Cada vez cuesta más dormir a la noche. En Buenos Aires vamos a terminar de prepararnos la parte física y de kick. Con ganas de poder entrenar a full con mis compañeros. Estoy muy enfocado en esto”, añadió.

Luciano aún está buscando sponsors que le permitan poder costear todos los gatos, que corren por su cuenta. Es todo en dólares, caro y es por el momento lo único que se le hace cuesta arriba. Cualquier empresa, negocio o particular que quiera sumarse con la ayuda, puede comunicarse directamente con el atleta a su celular: 297-5404035.

“Agradezco a la familia Alvarado y Barría que siempre nos colaboran en todo. Al Ente Comodoro Deportes, León indumentaria, Indumentaria CC, Paranoid CR, Tornería Industrial Flecha, Fundación Del Golfo, a la agrupación de Marcos Antileo y al Kiosco “El Coyote. En especial a mis tíos Darío, Mati y Ale, mis viejos y mis abuelos, que me ayudan a que no me falte nada. ”, finalizó.