Lucas Martín Matthysse, ex campeón mundial Superligero CMB y Welter AMB abrió el juego de su vida y repasó a su consagratoria carrera profesional, pero también abrió su corazón y manifestó cómo sigue sobre su vida, el retiro y todos los momentos de una carrera pugilística a puro sacrificio y que lo llevó a la cima del deporte.

"Siempre fui así de tranquilo. No me gusta joder ni que me jodan, me gusta disfrutar de otra forma, en la tranquilidad de mi casa, yendo a pescar o andando en moto", indicó Matthysse en declaraciones a Round 13, que reproduce Boxeo de Campeones.