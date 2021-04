“Tomaré la decisión de dar un paso al costado si no siento respuesta del equipo, si yo veo que no hacen lo que estamos buscando o lo que estamos pensando y no levanta, ahí si te vas a dar cuenta, no hay que forzar nada”. Esas fueron las palabras de Marcelo Broggi la semana pasada en Tiempo Deportivo. TERMINA DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACA