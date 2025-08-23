Los Pumas lograron una victoria que quedará marcada en los libros del rugby argentino. En el estadio José Amalfitani, el seleccionado nacional venció 29-23 a los poderosos All Blacks, consiguiendo por primera vez un triunfo en suelo argentino frente a Nueva Zelanda, en el marco de la segunda fecha del Rugby Championship.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi mostró carácter, disciplina y una defensa férrea para resistir los embates del conjunto neozelandés. Con la conducción de Santiago Carreras y la eficacia de Emiliano Boffelli, figura del encuentro, Argentina encontró los caminos para lastimar a un rival que pocas veces se ve superado en intensidad y determinación.

El encuentro tuvo momentos de paridad y nerviosismo, especialmente en el cierre, cuando los All Blacks presionaron en busca del try de la victoria. Sin embargo, Los Pumas se mantuvieron firmes y aprovecharon sus oportunidades para sellar un resultado histórico en el José Amalfitani, donde miles de hinchas celebraron con emoción.

Este triunfo significó la cuarta victoria argentina ante Nueva Zelanda en toda la historia, pero la primera jugando como local. Antes, los éxitos habían llegado en Australia y dos veces en suelo neozelandés, lo que agiganta aún más la magnitud de lo conseguido en Buenos Aires.

Con este resultado, Los Pumas se ilusionan en el Rugby Championship y confirman que atraviesan un momento de crecimiento. La revancha ante los All Blacks, tras la derrota en Córdoba, se transformó en un hito que quedará en la memoria de todos los amantes del rugby argentino.