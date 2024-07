JUEGOS OLIMPICOS La Albiceleste Sub 23 inicia su sueño olímpico ante Marruecos en Paris 2024 La Selección Argentina Sub 23 comienza este miércoles su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 con la ilusión de volver a conquistar el oro olímpico, una hazaña que no consigue desde Atenas 2004.