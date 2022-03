Los números de Esequiel Barco, la figura de River involucrada en el Wandagate

(Pasta de Campeón - ADNSUR) Esequiel Barco quedó en el ojo del Huracán. El mediapunta de 22 años, que la rompe en el equipo de Marcelo Gallardo, fue uno de los involucrados en las filtraciones de mensajes de Wanda Nara, quien adujo que le hackearon su cuenta de Instagram.

La figura de River le respondió historias a la modelo y no ocultó su admiración por la belleza de la empresaria.

Lo cierto es que Barco más allá del escandalo pasa por un gran momento y es la ilusión de los hinchas millonarios. El ex Independiente que llegó por u$s 4.400.000 en pesos y una opción de compra de u$s 7.000.000 por el 50% de su pase, en siete partidos se convirtió en una pieza clave del equipo.

¿Icardeada a Icardi?: Filtran supuestos mensajes de Esequiel Barco a Wanda Nara

Contra Gimnasia fue la figura de la cancha. No solo generó dos penales sino también intercambió posiciones con Julián Álvarez y fue difícil de encontrar para la defensa platense.

Como dato preciso se puede decir que fue el jugador más fouleado del equipo con 30 faltas, triplicando incluso al segundo en cantidad de infracciones recibidas; Enzo Fernández, con 10. Además es el jugador de campo de River que más minutos acumula en los que va del año con 504’.

Y por supuesto ya se dio el lujo de convertir ante Racing, el clásico rival del Rojo. ¿Podrá hacerlo el domingo?