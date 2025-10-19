El Gran Premio de Estados Unidos 2025, celebrado este domingo 19 de octubre en el Circuito de las Américas, no solo fue escenario de una carrera apasionante, sino también del inesperado protagonismo del piloto argentino Franco Colapinto, quien se convirtió en el centro de una polémica que encendió las redes sociales y generó un sinfín de memes.

En la Fórmula 1, cada segundo y cada maniobra cuentan, y las órdenes que los equipos dan a sus pilotos suelen ser determinantes para el resultado final. Sin embargo, en esta oportunidad, Colapinto decidió no seguir las instrucciones de su escudería Alpine, dando lugar a un episodio que no pasó desapercibido.

A solo dos vueltas del final, Alpine le ordenó a Colapinto que mantuviera la posición y no superara a su compañero Pierre Gasly, quien iba décimo séptimo mientras el argentino ocupaba la 18.ª posición. La intención del equipo era clara: preservar el orden y evitar riesgos innecesarios en las vueltas finales. Pero el piloto argentino optó por desafiar la orden y, con una maniobra arriesgada y decidida, adelantó a Gasly, relegando al francés.

Este acto de “rebelión” dentro del equipo provocó un revuelo inmediato, exponiendo las tensiones internas que vive Alpine en un campeonato complicado. La polémica acción generó un intenso debate sobre la autonomía de los pilotos y el peso de las órdenes desde el box.

Mientras Max Verstappen dominaba la carrera y cruzaba la meta como claro vencedor, el foco de atención también se posó en esta inesperada situación que se viralizó rápidamente. Usuarios de redes sociales no tardaron en expresar su opinión a través de creativos memes que ya recorren internet, reflejando la sorpresa, el humor y la polémica que desató la decisión de Colapinto.

LOS MEJORES MEMES DE COLAPINTO TRAS DESOBEDECER A ALPINE

