El 15 de julio, Lucas Matthysse peleó frente al legendario Manny Pacquiao en Malasia y perdió por nocaut en el séptimo asalto. Esa fue la última pelea del gran boxeador chubutense, que días más tarde, el 1 de agosto, anunció su retiro del boxeo profesional.

Si bien hubo rumores de su regreso al ring, el mismo Matthysse fue quien desmintió su vuelta. "Las ganas siempre están, pero volver ya no, nunca más. Extraño todo del boxeo, pero este retiro es definitivo. Fueron más de 25 de mi vida dedicadas a entrenar y pelear, por eso cuando paso por un gimnasio o estoy ayudando a mi hermana Soledad, a mi cuñado Mario Narváez o a mi sobrino (Ezequiel), me muevo, hago sombra, tiro unos golpes, pero nada más. Ojo, me siento muy bien físicamente, lo que a veces me hace pensar un poco, pero enseguida caigo y digo basta, ya está", expresó la "Máquina" en las últimas semanas.