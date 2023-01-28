Los más chiquitos disfrutaron de una jornada inolvidable en la Corrida Internacional de Crónica esta mañana de sábado con mucho calor. Los primeros en competir fueron los “prepulguitas”, luego los “Pulguitas”, Preinfantiles e Infantiles
Los resultados:
Minipulguitas
743 UBI LEON GONZALEZ 13,64
350 BENJAMIN ISHAM REYNOSO 13,83
59 CALEB BENJAMIN CANALES 14,02
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288 OCTAVIO ZAMBON 14,53
495 TAHIEL NEHEMIAS BARRIENTOS 14,54
435 LISANDRO ISAIAS SOTO GALARZA 14,81
618 ELIAS PASCUAL AVELLANEDA CONTRERAS 15
196 GENARO VALENTIN AVILES 15,09
8 VALENTINO QUESADA 15,18
630 NOAH CATRIEL LLANQUIN 15,31
170 NAHUEL ESQUEL BRAZ TULA 15,49
475 ELOY DELGADO MAYORGA 15,53
353 CIRO QUINTANA CHURRUARIN 15,87
NIÑAS
171 EMILA GALINDEZ 15,07
370 MIA AITANA AGUERO 15,59
Quiénes son los atletas de élite que participarán de la 58°edición de la Corrida Internacional Diario Crónica
400 GUADALUPE MARTINEZ SALZOTTO 15,81
438 BRYANNA FRANCHESCA BOVEDA SANTANA 16,16
227 AYLYN MAGALI GONZALES AGUIRRE 16,63
725 AMBAR VALENTINA CARDENAS 16,81
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313 GUILLERMINA FIDALGO 17,19
572 DELFINA FLORES LOMETTI 17,45
571 NAHOMI VALDEZ MARROM 17,82
662 GINA DIAZ 18,03
404 JOSEFINA BARRIA BRUGGER 18,61
179 GEMMA VICTORIA LOBOS FERNáNDEZ 18,77
651 AVRIL ABIGAIL GOMEZ TRIVIñO 18,83
383 CONSTANZA ACHAVAL 19,42
584 OLIVIA MILENA ARAYA 19,48
Prepulguitas
706 ELUNEY ANTIECO 18,38
742 NAHIARA CORREA MUÑOZ 18,73
486 SOFIA ELUNEY SOTO 18,93
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667 LUDMILA MALEN YAPURA 19,84
458 MALENA JOSEFINA RODRIGUEZ 19,96
419 IBAÑEZ LUISANA 20,13
129 AGOSTINA HERRERA 20,16
414 MADISON ARABENA MARTÍNEZ 20,36
703 RENATA ISABELLA MELO 20,49
352 SOFIA ANTONELLA VIDAL 20,57
Se realiza la entrega de kits y presentación de los atletas de la 58°edición de la Corrida Internacional Diario Crónica
155 MAITE LUJAN ORQUERA LOPEZ 20,6
490 LUISINA MIRANDA 20,68
312 PILAR FIDALGO 21,21
200 NAOMI GRACIELA RAIN 21,47
373 KEYLA ANTONELLA RAMOS 22,02
NIÑOS
122 AXEL BENJAMIN VARGAS 17,54
491 NOAH CONSTANTINO MENDES BARRERA 17,95
444 THOMAS EZEQUIEL QUIÑONERO 18,26
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229 ERIC AYLAN MILLAPINDA GONZALEZ 18,43
236 LAUTARO EXEQUIEL SUILS 18,66
581 EMANUEL TOBIAS RIVAS 18,79
102 JOSÉ IGNACIO OYARZO 18,86
146 THIAGO TAHIEL CASTRO 19,08
447 BAUTISTA GAEL GUINAO AVILES 19,12
346 DIALLAN MAXIMILIANO CRISTIAN NÚÑEZ 19,29
647 CIRO LIONEL FLORES 19,31
608 MATEO GASTON DIAZ 19,32
152 NOAH DAVID PASTRANA 19,96
314 VICENTE ESPINOSA 20,15
610 SANTIAGO AYALA 20,27
335 EROS LIONEL CARRILAF 20,3
136 JUAN MARTIN MANSILLA 20,36
Pulguitas
462 CONSTANZA CAAMIÑA LUCAS 25,95
Últimos días para inscribirse en la 58° Corrida Internacional Diario Crónica
52 MAILEN ABIGAIL CAYUMAN 26,61
635 ARIANA AILEN LUCERO 27,74
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194 ZOE LUNA MANQUEMILLA 28,21
254 MIA ANGELES MILAGROS BARRA 28,22
393 FIORELLA VALENTINA LILLO 28,39
191 JOSEFINA BOCHATEY GOMEZ 28,43
744 MORENA NAHUELQUIR 28,45
279 NAHIARA AGUSTINA HERNANDEZ 28,64
9 ROSARIO ANTONELLA DIAZ 28,72
418 JULIETA IBAÑEZ 28,93
745 MIA DELFINA GONZALEZ 29,16
612 SOFIA ROMERO 29,79
290 ALEXA CARRIZO DE LA ROSA 29,91
670 CONSTANZA OLMOS 30,15
658 AMBAR MARTINA VARGAS 30,49
704 LOLA FRANCESCA MELO 30,52
515 ALEGRA VALENTINA AGUIRRE ALONSO 30,8
132 DAFNE LUGAN PEREZ MULOZ 30,99
104 VALENTINA FARIAS 31,16
NIÑOS
106 EZEQUIEL MAXIMILIANO ANTILEF 23,47
26 JUAN CRUZ CARRIZO 25,44
319 CIRO LUIS SOTO ALVAREZ 25,5
264 LAUTARO RIVERA CONTRERAS 26,21
257 GONZALO LIONEL MANSILLA CATALAN 26,26
Arrancó la 58º edición de la Corrida Internacional de Diario Crónica
159 JUAN BAUTISTA MARCOS 26,34
175 EDUARDO ISAIAS GONZALES 26,47
567 JUAN ZABALO 26,78
246 JOAQUIN DANIEL CHICAHUALA HUEIQUEN 26,97
14 DANTE OSCRE 26,98
45 KEVIN LEONEL SALAZAR 27,04
19 CIRO ROMAN SEPULVEDA 27,22
533 GAEL GARCIA ACOSTA 27,51
430 ARIEL JOSUE OPAZO 27,52
303 SANTIAGO OTTULICH 27,53
Preinfantil
80 RAMIRO VALENTÍN GUERREIRO CORREIA 02:53
372 EMERSON MARIANO MARTINEZ ESPINAL 02:54
71 LUCA MIJAEL LUCA MIJAEL 02:55
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760 SANTINO ALONSO ROBERTS 02:57
429 FRANCISCO FRANCISCO 03:02
115 DANIEL AARON ALBERTO 03:04
410 GENARO GENARO 03:08
737 MATEO NEIPAN 03:12
669 NEHEMIAS JOAB NATAN 03:12
399 MAXIMO MARTINEZ SALZOTTO 03:13
157 SADOC LIAN 03:13
625 ERIC AQUILES LIO 03:14
NIÑAS
709 CAMILA MARIPAN 04:00
747 AMBAR PARENTE 04:02
761 LAKSMHI CUADROS 04:05
Promesa mundialista: Participará en la Corrida de Crónica en Comodoro y llegará a Bangladesh con una campaña especial
55 UMA DI CARLI 04:09
133 VICTORIA MICAELA GONZÁLEZ 04:15
508 NATASHA GERALDINE DIAZ CASTILLO 04:16
641 MELANIE NOHELI LEIVA 04:30
628 BIANCA ZAMIRA AGUILAR 04:33
275 VALENTINA ALEJANDRA AHUMADA 04:35
413 JESSICA SELENA MARTINEZ 04:40
98 SAISHA MADELINE GUERREIRO 04:41
632 LUANA MORENA RODRIGUEZ LLANQUIN 04:42
127 VICTORIA ABRIL DELGADO 04:44