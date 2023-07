Los Bambinos vuelven a la acción y las Bambinas Sub 16 juegan las finales de la Copa Oro y Plata

Los cruces del torneo femenino de Bambinas Sub 16 se disputaron el sábado 17 de junio, en el Complejo Deportivo CR. En la Copa Oro, CAI y Abrazo de Gol golearon en sus encuentros e irán por el título.

Mientras que en la Copa Plata, Newbery por la mínima y Comodoro FC hicieron lo propio y también estarán en la definición del certamen.

Resultados Semifinales - Sábado 17/06

Copa Oro

CAI (3) - Petroquímica verde (0)

Abrazo de Gol (11) - USMA (1)

Copa Plata

Newbery (2) - Laprida (1)

Comodoro F.C. (7) - Petroquímica Blanco (0)

PROGRAMACIÓN:

FINALES BAMBINAS SUB-16Sábado 1 de julio en el Complejo Deportivo CR:

COPA PLATA:11:00 hs. Laprida vs. Petroquímica (Bl) CANCHA 3 - 3er Puesto13:00 hs. Comodoro F.C. vs. Newbery CANCHA 3 - Final

COPA ORO:12:00 hs. USMA vs. Petroquímica (Verde) CANCHA 2 - 3er Puesto13:00 hs. Abrazo de Gol vs. CAI CANCHA 2 - Final

Local: Bambinas

Por su parte, los Bambinos F9 jugaron la Fecha 9 del certamen de fútbol infantil durante el pasado martes 20 de junio en cancha del Club Atlético Jorge Newbery. En total se disputaron 6 encuentros, en una jornada llena de goles en “La Madriguera”

Resultados / Fecha 9 Martes 20/06

Laprida (3) - Rada Tilly Negro (3)

Comodoro F.C. (6) - Lobo (0)

CAI Naranja (10) - Prekad (0)

Matadores (5) - Newbery Azul (0)

CAI Azul (10) - Rada Tilly Amarillo (0)

Newbery Blanco (2) - Roca (0)

BAMBINOS F9Fecha 10 - Domingo 2 de julio en el Complejo “La Mata”:

Cancha 1:13:00 hs. PreKad vs. Newbery (Azul)14:00 hs. Rada Tilly (Negro) vs. CAI (Azul)15:00 hs. Prekad vs. Comodoro F.C. - Pendiente -

Cancha 2:13:00 hs. Laprida vs. Roca14:00 hs. CAI (Naranja) vs. Lobo15:00 hs. Matadores vs. Rada Tilly (Amarillo).