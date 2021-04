El Fútbol Femenino salió a la cancha este fin de semana y hubo de todo. Goleadas, partidos suspendidos, un juez de línea que llegó promediando el primer tiempo, y hasta la foto para la posteridad de un plantel sin su arquera titular porque estaba en vestuarios sacándose el piercing de la nariz a último momento por pedido del árbitro.

La lluvia del viernes complicó un par de canchas y quedaron cuatro partidos postergados en esta primera fecha. No se pudo jugar en terreno "lusitano" pese a la postergación para el domingo del juego entre Portugués – Oeste, mientras que en kilómetro 27 el agua complicó la cancha y Diadema no pudo debutar con Caleta Córdova. Los otros dos partidos que no se jugaron fueron General Saavedra vs Huracán y Universitario vs Jorge Newbery.