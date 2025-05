Lo que dejó la 9.ª fecha: un equipo no completó, un partido terminó antes de tiempo y el clásico de km3 fue para el CAFA

La 9a fecha del torneo Por Nosotras pasó este fin de semana y la tabla de posiciones quedó con varios asteriscos. El líder en soledad por una horas es CAI, que le ganó a Oeste 7-0 en un partido que terminó antes de tiempo en el Far West. Los goles fueron anotados por Chiara Mirillan (2), Silvana Fuentes (2), Maia Albarracin, Angie Márquez y Luana Chini

Las dirigidas por Gaillard sumaron tres puntos y siguen con puntaje ideal pero el encuentro terminó a los 75m de juego porque el árbitro acuso “cansancio físico”, y es entendible dado que venía de dirigir los dos encuentros previos en el Far West.

Ya es sabido los inconvenientes que hay por falta de árbitros y eso genera que muchas veces una dupla arbitral alterne el referato en al menos tres partidos por día, y cuando llegan a dirigir el último la fatiga es evidente.

A su vez, el juego entre San Martín - Stella Maris se suspendio por el viento con los dos equipos en cancha, y luego de jugar Reserva y Primera con las mismas inclemencias del tiempo.

Por otro lado, Palazzo no pudo completar la plantilla para enfrentar a Laprida cuando ya estaban en cancha, por lo que seguramente el “Verde” sumará tres puntos más en la tabla de posiciones.

El que si pudo jugar y mostró una gran reacción fue Rada Tilly, que comenzó 2-0 abajo frente a Jorge Newbery pero pudo reponerse y se impuso 4-2 para sumar la sexta victoria en el torneo, y esperar de la mejor manera a CAI. Los goles aurinegros fueron marcados por Karina Gutierrez, Carolina Zappia, Antonella Escudero y Lucia de Brito.

El clásico barrial de la 9a fecha fue para el CAFA que se impuso sobre Saavedra en el Far West. El equipo que dirige José Contreras se impuso 3-1 con dos goles de Karen Monsalve y Camila Reumay para celebraron frente al “Parque”, que descontó con un gol de Luciana Hernández, y ya miran de reojo su participación en el Regional Amateur.

Otro que festejó el fin de semana fue Comodoro FC. Las “azulgranas" volvieron a jugar en su casa, y con dos goles de Romina Hidalgo y uno de Nicole Ruiz, le ganaron a Ferro B 3-1 y celebraron la quinta victoria en el certamen.

La fecha la completó la gran victoria de Petroquímica sobre Caleta Córdova. El “Verde” sumo un gran triunfo para subir en la tabla con un tanto de Danixa “Colibrí” Llampa.

PANORAMA - NOVENA FECHA

Petroquimica 1 / Caleta Cordova 0

Saavedra 1 / Ameghino 3

Oeste 0 / CAI 7

Comodoro FC 3 / Ferro B 1

Rada Tilly 4 / Newbery 2

Laprida vs Palazzo (Palazzo no completó el plantel estando el rival en cancha)

San Martín vs Stella Maris (Suspendido por viento)

Postergado: Ferro vs Petroquímica B

PROXIMA FECHA - DECIMA

Comodoro FC vs San Martín

Ferro B vs AmeghinoPalazzo va SaavedraPetro B vs LapridaCaleta Cordova vs FerroNewbery va Petroquimica CAI vs Rada TillyStella Maris vs Oeste