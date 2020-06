Lionel Messi, nacido en Rosario el 24 de junio de 1987, cumple hoy 33 años y el Barcelona cambió su habitual plan de contenidos en redes sociales para dedicarse por completo a homenajear en su día al delantero argentino, su máximo goleador histórico con 629 tantos y acaso el mejor jugador de todos los tiempos.

Si bien lo reconocer como tal, el club blaugrana eligió recordar en este día una etapa clave del jugador, la de su formación en los distintos equipos juveniles del FC Barcelona hasta que dio el paso al Barça B, el anteúltimo al primer equipo.

La institución recuerda que incorporó a La Pulga cuando este tenía apenas 12 años. "Su pequeñez física contrastaba con su enorme habilidad para regatear a sus rivales sin cesar, rápida y descaradamente, y casi nunca perdiendo la pelota", dice.

Apenas llegado desde la Argentina, Messi se inició en Barcelona con el equipo Sub 14 que dirigía Rodolfo Borrell pero hizo su debut con el Sub 14 B. Tenía que hacerlo en ese preciso momento, para poder jugar en las categorías juveniles en toda Cataluña, ya que era un menor no comunitario. Si no lo hacía así no habría podido jugar ningún partido oficial con el FC Barcelona hasta los 18 años.